Німеччина

Football.ua розповідає про турнірне становище у другому дивізіоні Німеччини.

Другі дивізіони топ-4 країн (Англія, Іспанія, Італія, Німеччини) вже виходять на свої фінішні прямі.

Football.ua розповість про нинішнє турнірне положення команд, розклад матчів тих, хто веде пряму боротьбу за підвищення і спробує спрогнозувати, кого вболівальники можуть побачити у наступному сезоні АПЛ, Ла Ліги, Серії А та Бундесліги.

Ситуація у другій Бундеслізі, де нещодавно завершився 25 тур, є досить напруженою. Хоч прямих путівок до еліти на наступний сезон дві, але місце у зоні плей-оф, на відміну від інших трьох других дивізіонів, лише одне, а претендує на нього чимала кількість команд.

На першому місці турнірної таблиці другого німецького дивізіону зараз знаходиться Санкт-Паулі, вихід якого до Бундесліги на даному етапі майже не викликає сумнівів. Другим іде Гольштайн, що відстає від лідера на 5 очок. Гамбург замикає трійку, потенційно отримуючи право зустрітися з 16-м колективом Бундесліги.

У двох попередніх кампаніях Гамбург поступався представникам еліти у плей-оф, а протягом трьох сезонів поспіль до цього посідав четверте місце. Зараз їх від умовної десятої сходинки відділяють лише 6 очок, тож основна боротьба принаймні за третю позицію ще точно попереду.

Давайте подивимося, які матчі ще чекають на учасників турніру (без урахування команд, які на нашу думку цього разу навряд спроможні поборотися за підвищення) в останні 9 турів:

*д — домашній матч, в — виїзний матч; нижче — поточна позиція у таблиці

Виходячи з цього календаря, наш прогноз є наступним:

Прямі путівки (1-2): Санкт-Паулі, Гольштайн

Плей-оф (3): Фортуна

Нагадаємо, за право зіграти у наступному сезоні вищого дивізіону Німеччини 3-тя команда 2. Бундесліги побореться у двоматчевій дуелі з 16-ю командою Бундесліги. Господарями поля у першому поєдинку будуть представники еліти.