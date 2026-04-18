Німецький Вольфсбург знову розглядає можливість підписання 33-річного нападника Нікласа Фюллькруга. За інформацією Sky, клуб Бундесліги повернувся до ідеї трансферу. Перші спроби домовитися про оренду з правом викупу Вовки робили ще під час зимового трансферного вікна, проте тоді гравець обрав перехід до Мілана.

Наразі Фюллькруг виступає за італійський клуб на правах оренди, розрахованої до кінця поточного сезону. Проте його подальше перебування на Сан-Сіро виглядає малоймовірним. Згідно з останніми повідомленнями, керівництво Мілана не планує активувати опцію викупу контракту за 5 мільйонів євро.

Це означає, що вже влітку нападник має повернутися до свого основного клубу — лондонського Вест Гема. Однак і в Англії на досвідченого німця не розраховують як на гравця довгострокової перспективи.

Контракт Фюллькруга з молотобійцями діє до 2028 року, але, за даними джерел, його зарплата може бути автоматично скорочена на 50%, якщо Вест Гем покине Прем'єр-лігу (наразі команда перебуває на 16-му місці та знаходиться поруч із зоною вильоту).

Потенційний перехід до Вольфсбурга також супроводжується великими ризиками для самого гравця. Команда з Нижньої Саксонії перебуває у глибокій кризі: за п'ять турів до фінішу чемпіонату вони посідають передостаннє місце в Бундеслізі і ведуть складну боротьбу за збереження прописки.

Поточний сезон став для Фюллькруга відверто невдалим. У 25 офіційних матчах (950 зіграних хвилин) за Вест Гем та Мілан форвард зміг відзначитися лише 1 голом та втратив своє місце у складі національної збірної Німеччини.

Тим не менш, окрім Вольфсбурга, ситуацію навколо гравця моніторять кілька інших клубів з Англії та американської MLS, а також представник Другої Бундесліги Шальке 04.