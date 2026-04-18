Німеччина

Гру вирішили помилка воротаря та вдалі заміни після перерви.

РБ Лейпциг зробив ще один важливий крок до потрапляння в Лігу чемпіонів, здобувши переконливу виїзну перемогу над Айнтрахтом із рахунком 3:1 у матчі 30-го туру Бундесліги.

Гості з перших хвилин заволоділи ініціативою, тоді як франкфуртці діяли занадто обережно й пасивно в обороні. Вже на старті поєдинку Айнтрахт міг відкривати рахунок, але Буркардт не переграв Вандевордта після втручання Сейвальда.

Лейпциг відповів серією небезпечних атак, однак Діоманде та Ромуло не змогли реалізувати свої моменти. Попри це, на 27-й хвилині саме Діоманде відкрив рахунок: він безперешкодно увійшов до штрафного майданчика та точно пробив у кут воріт.

Господарі зуміли відігратися ще до перерви. Після комбінації за участю Калімуендо м’яч опинився у Ларссона, який головою з близької відстані зробив рахунок 1:1.

Після перерви Лейпциг додав у швидкості та агресії. На 48-й хвилині арбітр не призначив очевидний пенальті за фол Коха на Ромуло, що викликало суперечки. Проте це не завадило гостям продовжити тиснути.

Ключовою стала 70-та хвилина: дальній удар Нуси воротар Айнтрахта Зеттерер відбив невпевнено, фактично подарувавши супернику шанс. А вже наприкінці матчу спрацювали заміни — Раум асистував Хардеру, який встановив остаточний рахунок 3:1, пробивши між ногами голкіпера.

Айнтрахт — РБ Лейпциг 1:3

Голи: Ларссон 34 — Діоманде 27, Нуса 70, Гардер 81

Айнтрахт: Цеттерер — Теат (Баум, 81), Кох, Аменда — Браун, Гейлунд (Узун, 64), Ларссон (Схірі, 71), Шаїбі — Калімуендо, Амаймуні-Ешгуяб (Кнауфф, 71) — Буркардт

РБ Лейпциг: Вандевордт — Фінкгрефе (Раум, 79), Бітшіабу, Клостерманн, Баку — Баумгартнер, Зайвальд, Уедраого (Груда, 59) — Нуса, Ромуло (Гардер, 79), Діоманде