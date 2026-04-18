Головний тренер дортмундської Боруссії жорстко розкритикував рішення арбітра призначити одинадцятиметровий за гру рукою Нікласа Зюле

Дортмундська Боруссія зазнала прикрої виїзної поразки від Гоффенгайма з рахунком 1:2. Проте головною темою для обговорення після матчу стало вкрай суперечливе суддівське рішення в першому таймі, яке викликало шквал емоцій у головного тренера джмелів Ніко Ковача.

Епізод стався, коли захисник дортмундців Ніклас Зюле, роблячи крок уперед, невдало підвернув коліно і почав падати на газон, зазнавши ушкодження. Під час падіння м'яч влучив йому в руку. Спочатку головний арбітр Даніель Зіберт не зупинив гру, але після втручання VAR та перегляду відеоповтору вказав на позначку. Андрей Крамарич впевнено реалізував цей пенальті, відкривши рахунок.

"Наш гравець отримав травму в цьому епізоді. Призначати пенальті за таких обставин — це суперечить духу гри. Для нас це велике розчарування. Нікі падає, він спирається на одну руку, а інша під дією гравітації просто змушена опуститися. Це страшенний нещасний випадок. Звісно, суто за буквою правил це пенальті, але чи відповідає це духу футболу?", — емоційно заявив Ковач в інтерв'ю DAZN.

У другому таймі Серу Гірассі зумів відновити паритет для Боруссії, проте ще один пенальті у ворота гостей (цього разу за гру рукою Юліана Рюерсона) дозволив Крамаричу оформити дубль та вирвати перемогу для Гоффенгайма. Щодо другого епізоду Ковач був більш категоричним, визнавши правоту рефері:

"Ми програли через два пенальті. Другий був абсолютно очевидним. Рюерсон відвертається, і м'яч дійсно знаходить його руку", наголосив фахівець.

Поразка Дортмунда має серйозні турнірні наслідки. Хоча підопічні Ковача мають комфортний відрив у 12 очок від п'ятого місця і фактично гарантували собі путівку до Ліги чемпіонів, ця осічка наближає Баварію до чергового чемпіонства. Якщо мюнхенці в неділю здобудуть хоча б одне очко в матчі проти Штутгарта, вони достроково заберуть салатницю за чотири тури до фінішу сезону.