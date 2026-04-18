Німеччина

У продовженні 30 туру чемпіонату Німеччини.

Вольфсбург здобув першу перемогу за 3 місяці, здолавши Уніон під керівництвом тренерки (2:0)

У берлінського клубу продовжується чорна смуга. Зміна наставника не принесла бажаного результату: нагадаємо, минулого тижня вперше в історії Бундесліги команду очолила жінка. Натомість Вольфсбург, який переживає складний період, нарешті переміг.

У дебюті зустрічі рахунок відкрив Віммер. На початку другої 45-хвилинки Пейчинович з асисту легендарного Еріксена розвинув успіх своєї команди. На заключних хвилинах Берк відіграв відставання.

У підсумку вовки втримали перевагу та вперше за довгий час перемогли, подарувавши своїм уболівальникам надію на порятунок. Наразі вони посідають 17-те місце, маючи у своєму активі 24 очки. Підопічні Марі-Луїзи Ети залишаються на 11-й сходинці з 32 балами.

Уніон Берлін - Вольфсбург 1:2

Голи: Берк 85 — Віммер 11, Пейчинович 46

Боруссія Дортмунд поступилася Гоффенгайму, наблизивши Баварію до чемпіонства (2:1)

Перший тайм був за господарями поля, тому не дивно, що саме підопічні Ільцера відкрили рахунок. Під завісу першої 45-хвилинки Крамарич реалізував одинадцятиметровий.

По перерві малюнок гри змінився. Гості перехопили ініціативу, але відзначитися ніяк не могли. Лише на заключних хвилинах Гірассі з передачі Бенсебаїні відновив паритет.

Розвʼязка відбулася в доданий час. Господарі пішли в атаку та заробили право на пробиття пенальті. Крамарич холоднокровно виконав вирок, оформивши дубль.

За підсумками 90 з гаком хвилин Дортмунд програє та втрачає дуже важливі очки. Наразі відставання пруссів від мюнхенців, які одноосібно лідирують, складає 12 пунктів. Якщо завтра «Баварія» переможе Штутгарт, то достроково забере салатницю.

Гоффенгайм, завдяки цій перемозі, обійшов Баєр у боротьбі за єврокубкові місця. Синьо-білі посідають 5-те місце, маючи у своєму активі 54 очки.

Гоффенгайм - Боруссія Дортмунд 2:1

Голи: Крамарич 41 (пен) 90+8 (пен) — Гірассі 87

У надзвичайно напруженому Північному дербі бременський Вердер на заповненому Везерштадіоні (41 800 глядачів) здолав Гамбург із рахунком 3:1.

Ця перемога стала для підопічних Даніеля Тіуне справжнім проривом у боротьбі за виживання в Бундеслізі. Головним героєм зустрічі став данець Єнс Стаге, який оформив дубль. На 37-й хвилині він відкрив рахунок точним ударом головою після вивіреної подачі Юкінарі Сугавари.

Гості доволі швидко відповіли: вже на 41-й хвилині Роберт Глатцель розкішним ударом відновив паритет. Проте на 57-й хвилині Стаге знову вивів бременців уперед, потужно пробивши метрів із 20 під самісіньку поперечину.

Окрім голів, перше за 55 місяців Північне дербі на Везері запам'яталося безкомпромісною боротьбою на полі та гарячою атмосферою на трибунах із використанням піротехніки.

Наприкінці зустрічі пристрасті сягнули апогею: гравець гостей Філіп Отеле отримав червону картку за грубий фол. Після втручання VAR арбітр скасував ще одне вилучення гравця Гамбурга Бакарі Джатти (85-та хвилина), проте на останніх секундах червоне світло побачили перед собою навіть асистенти головних тренерів обох команд — Ян Гепнер (Вердер) та Лоїк Фаве (Гамбург).

Остаточну крапку в матчі на першій компенсованій хвилині поставив Камерон Пуертас. Він скористався чисельною перевагою та вільними зонами в обороні суперника, який відчайдушно пішов уперед шукати свій шанс.

Завдяки цій звитязі Вердер перервав двоматчеву серію поразок і зрівнявся з Гамбургом у турнірній таблиці. Наразі обидва колективи мають у своєму активі по 31 очку. За чотири тури до фінішу чемпіонату вони випереджають зону перехідних матчів на 5 пунктів, а зону прямого вильоту — на 7. Водночас безвиграшна серія підопічних Мерліна Польціна сягнула вже п'яти поєдинків поспіль.

Вердер — Гамбург 3:1

Голи: Стаге, 37, 57, Пуертас, 90+1 - Глатцель, 41

Вилучення: Отеле, 79