Німеччина

Челсі вимагає високої суми за захисника.

Захисник Ренато Вейга залишається у центрі уваги кількох європейських клубів, які продовжують стежити за його трансфером. Одним із головних претендентів є Боруссія Дортмунд, яка вже зробила пропозицію щодо його придбання. Про це повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо.

Проте наразі пропозиція дортмундців не влаштовує Челсі. Лондонський клуб наполягає на продажі гравця лише на правах постійного трансферу, а фінансові умови, які встановив Челсі, поки що занадто високі для Боруссії.

У другій половині минулого сезону Вейга виступав в оренді за Ювентус, провівши 15 матчів за італійський клуб. Майбутнє гравця поки що залишається невизначеним.