Німеччина

Челсі хоче виручити 40 мільйонів євро, варіант оренди відкинуто.

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні півзахисника Челсі Крістофера Нкунку.

За інформацією журналіста SportMediaset Ораціо Аккомандо, найближчими днями німецький клуб зробить першу офіційну пропозицію щодо 27-річного французького гравця. Лондонці оцінюють його у 40 мільйонів євро.

У разі продажу Нкунку Челсі планує активізувати переговори з приводу підписання Хаві Сімонса.

Водночас журналіст Sky Sports Каве Солекол повідомив, що спроба Баварії взяти футболіста в оренду провалилася. І англійський клуб, і сам Нкунку на даний момент розглядають лише варіант повноцінного трансферу.

Француз за минулий сезон забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач у 48 матчах.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг планує повернути Нкунку.