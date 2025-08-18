Челсі хоче виручити 40 мільйонів євро, варіант оренди відкинуто.
Крістофер Нкунку, Getty Images
18 серпня 2025, 10:51
Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні півзахисника Челсі Крістофера Нкунку.
За інформацією журналіста SportMediaset Ораціо Аккомандо, найближчими днями німецький клуб зробить першу офіційну пропозицію щодо 27-річного французького гравця. Лондонці оцінюють його у 40 мільйонів євро.
У разі продажу Нкунку Челсі планує активізувати переговори з приводу підписання Хаві Сімонса.
Водночас журналіст Sky Sports Каве Солекол повідомив, що спроба Баварії взяти футболіста в оренду провалилася. І англійський клуб, і сам Нкунку на даний момент розглядають лише варіант повноцінного трансферу.
Француз за минулий сезон забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач у 48 матчах.
Раніше повідомлялося, що Лейпциг планує повернути Нкунку.