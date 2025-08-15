Челсі наполягає на повноцінному трансфері.
Крістофер Нкунку, Getty Images
15 серпня 2025, 14:12
Крістофер Нкунку зацікавлений у переході до Баварії, а початкові переговори розпочалися на тлі інтересу Ан-Насра до Кінгслі Комана.
Відомий журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Нкунку відкритий до співпраці з мюнхенцями, тоді як Челсі вимагає повноцінної угоди для його відходу. Баварія пропонує оренду. Наразі переговори тривають.
Француз за минулий сезон забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач у 48 матчах.
Раніше повідомлялося, що Лейпциг планує повернути Нкунку.