Німеччина

Челсі наполягає на повноцінному трансфері.

Крістофер Нкунку зацікавлений у переході до Баварії, а початкові переговори розпочалися на тлі інтересу Ан-Насра до Кінгслі Комана.

Відомий журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Нкунку відкритий до співпраці з мюнхенцями, тоді як Челсі вимагає повноцінної угоди для його відходу. Баварія пропонує оренду. Наразі переговори тривають.

Француз за минулий сезон забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач у 48 матчах.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг планує повернути Нкунку.