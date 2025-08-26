Німеччина

Ексзахисник Реала вже пройшов медогляд і підпише контракт із новим клубом у вівторок.

Баєр Леверкузен уклав угоду з колишнім правим захисником Реала Лукасом Васкесом, який приєднається до німецького клубу на правах вільного агента. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Медичне обстеження футболіст уже пройшов у секретному режимі, а підписання контракту заплановано на вівторок. Подробиці угоди поки не розголошуються, однак перехід вважається завершеним.

У минулому сезоні Васкес провів 32 матчі в Ла Лізі, відзначився одним голом і п’ятьма результативними передачами.

Раніше Лукас Васкес прокоментував свій відхід із мадридського Реалу.