Німеччина

Переговори між клубами перебувають на просунутій стадії.

Вінгер Монако Елісс Бен-Сегір може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, переговори між клубами щодо трансферу 20-річного марокканця перебувають на просунутій стадії.

Також наголошується, що керівництво леверкузенської команди вже погодило особистий контракт з футболістом.

Минулого сезону вихованець "монегасків" провів 46 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Боніфейс прилетів в Італію для закриття угоди з Міланом.