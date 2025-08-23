Переговори між клубами перебувають на просунутій стадії.
Елісс Бен-Сегір, Getty Images
23 серпня 2025, 15:51
Вінгер Монако Елісс Бен-Сегір може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, переговори між клубами щодо трансферу 20-річного марокканця перебувають на просунутій стадії.
Також наголошується, що керівництво леверкузенської команди вже погодило особистий контракт з футболістом.
Минулого сезону вихованець "монегасків" провів 46 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Боніфейс прилетів в Італію для закриття угоди з Міланом.