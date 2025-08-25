Англія

Гравець має клаусулу в контракті.

Колумбійський центральний захисник П’єро Інкап’є наприкінці минулого року продовжив контракт із леверкузенським Баєром, оскільки хотів продовжувати працювати під орудою Хабі Алонсо.

Однак іспанський керманич улітку перебався до мадридського Реала, тож 23-річний виконавець утратив упевненість щодо власного майбутнього та співпраці з новим головним тренером Еріком тен Гагом.

При цьому в новій угоді Інкап’є чітко вказано клаусулу в розмірі 60 млн євро, яка відкриває йому дорогу до іншого клубу.

І наприкінці трансферного вікна таки знайшовся покупець — лондонський Тоттенгем кілька днів тому зробив запит на адресу Баєра, щоб переконатись у доступності футболіста.

У минулому сезоні колумбієць провів 45 матчів, забив три голи та віддав два асисти.