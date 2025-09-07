Німеччина

Француз міг опинитися в Бундеслізі.

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кілліан Мбаппе розповів, що три німецькі клуби цікавилися ним у період його виступів за Монако. Цитує француза Bild.

"До мене зверталися багато клубів. Баварія прийшла до мене, коли я був трохи молодший і міг покинути Монако. Дортмундська Боруссія і РБ Лейпциг також зверталися. І це тільки три клуби, які я пам'ятаю. Можливо, були й інші, але я не пам'ятаю", — заявив Мбаппе.

Мбаппе перебував у клубній системі Монако з 2013 по 2017 рік. Влітку 2017 року нападник був орендований ПСЖ. Через рік він перейшов до французького гранда на постійній основі.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе визнаний найкращим гравцем Реала у серпні.