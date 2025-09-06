Іспанія

У минулому місяці француз відзначився трьома забитими м'ячами.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем "вершкових" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування, 26-річний француз випередив Вінісіуса Жуніора, Діна Гюйсена, Орельєна Чуамені та Арду Гюлера.

Минулого місяця Мбаппе провів три матчі в іспанській Ла Лізі, в яких відзначився трьома голами.

Свій наступний матч Реал проведе проти Реал Сосьєдада – гра відбудеться 13 вересня. Після трьох турів Реал набрав дев'ять очок та лідирує у Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе наздогнав Анрі по голах за збірну Франції.