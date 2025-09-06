У минулому місяці француз відзначився трьома забитими м'ячами.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
06 вересня 2025, 14:25
Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем "вершкових" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За підсумками голосування, 26-річний француз випередив Вінісіуса Жуніора, Діна Гюйсена, Орельєна Чуамені та Арду Гюлера.
Минулого місяця Мбаппе провів три матчі в іспанській Ла Лізі, в яких відзначився трьома голами.
Свій наступний матч Реал проведе проти Реал Сосьєдада – гра відбудеться 13 вересня. Після трьох турів Реал набрав дев'ять очок та лідирує у Ла Лізі.
