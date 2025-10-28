Німеччина

Керівництво клубу задоволене роботою спортивного директора, сторони вже обговорюють новий контракт до 2027 року і можливе підвищення.

Cпортивний директор Кельна Томас Кесслер може невдовзі отримати підвищення — до посади генерального директора клубу. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, керівництво "козлів" дуже високо оцінює його внесок у роботу команди.

39-річний функціонер, який минулого літа контролював близько 26 трансферних угод, продовжує демонструвати ефективність у побудові складу та управлінні клубними процесами.

Переговори щодо продовження контракту Кесслера, чинного до 2027 року, просуваються позитивно, хоча поки перебувають на початковій стадії.

Зазначимо, що у восьми турах чемпіонату Німеччини Кельн набрав 11 очок та наразі посідає восьму сходинку в турнірній таблиці.