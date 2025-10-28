34-річний іспанський захисник змушений відбувати бан у Кубку Німеччини за червону картку, яку він отримав ще минулого сезону, виступаючи за мадридський Реал.
Лукас Васкес, Getty Images
28 жовтня 2025, 18:15
Літній новачок Баєр Леверкузен Лукас Васкес не зможе допомогти своїй новій команді у матчі Кубка Німеччини проти Падерборна.
Як зазначає kicker, цього разу причина його відсутності — не м'язова травма, через яку він нещодавно пропустив кілька ігор. Справа у незвичному регламенті. Васкес має відбути дискваліфікацію, яку він отримав ще в Іспанії.
Повідомляється, що 34-річний гравець отримав червону картку та бан на два матчі у фіналі минулорічного Кубка Іспані, коли ще виступав за Реал Мадрид. Покарання було призначено за спалах гніву в матчі проти Барселони. Згідно з правилами, такі дискваліфікації у національних кубках переносяться між країнами.
Таким чином, покарання Васкеса тепер діє у німецькому кубковому турнірі, і він змушений спостерігати за грою з трибун.