Німеччина

34-річний іспанський захисник змушений відбувати бан у Кубку Німеччини за червону картку, яку він отримав ще минулого сезону, виступаючи за мадридський Реал.

Літній новачок Баєр Леверкузен Лукас Васкес не зможе допомогти своїй новій команді у матчі Кубка Німеччини проти Падерборна.

Як зазначає kicker, цього разу причина його відсутності — не м'язова травма, через яку він нещодавно пропустив кілька ігор. ​Справа у незвичному регламенті. Васкес має відбути дискваліфікацію, яку він отримав ще в Іспанії.

​Повідомляється, що 34-річний гравець отримав червону картку та бан на два матчі у фіналі минулорічного Кубка Іспані, коли ще виступав за Реал Мадрид. Покарання було призначено за спалах гніву в матчі проти Барселони. ​Згідно з правилами, такі дискваліфікації у національних кубках переносяться між країнами.

Таким чином, покарання Васкеса тепер діє у німецькому кубковому турнірі, і він змушений спостерігати за грою з трибун.