Закінчився матч 1/16 Кубка Німеччини.
Getty Images
28 жовтня 2025, 22:45
Ансгар Кнауфф уже на 7-й хвилині вивів Айнтрахт вперед. Колишній гравець Боруссії відзначився після передачі Маріо Гетце.
Після перерви Юліан Брандт зрівняв рахунок. 90 хвилин основного часу, а згодом ще два додаткові тайми по 15 хвилин не вистачило командам, аби виявити сильнішого.
У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися джмелі — Боруссія перемогла з рахунком 4:2 і пройшла до наступного етапу Кубка Німеччини.
Айнтрахт Франкфарт Боруссія Дортмунд 1:1 (2:4)
Голи: Кнауфф (7) Брандт (48)