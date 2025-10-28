Німеччина

Закінчився матч 1/16 Кубка Німеччини.

Ансгар Кнауфф уже на 7-й хвилині вивів Айнтрахт вперед. Колишній гравець Боруссії відзначився після передачі Маріо Гетце.

Після перерви Юліан Брандт зрівняв рахунок. 90 хвилин основного часу, а згодом ще два додаткові тайми по 15 хвилин не вистачило командам, аби виявити сильнішого.

У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися джмелі — Боруссія перемогла з рахунком 4:2 і пройшла до наступного етапу Кубка Німеччини.

Айнтрахт Франкфарт Боруссія Дортмунд 1:1 (2:4)

Голи: Кнауфф (7) Брандт (48)