Німеччина

Завершилася решта матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини за 29 жовтня.

Уніон Берлін* - Армінія 2:1

Голи: Кверфельд, 11, Духі, 106 (асист: Дмитро Богданов) — Момулу, 27

Під час "пожежі" коло воріт Армінії м'яч відскочив від Богданова, після чого Духі "розстріляв" ворота суперника та вивів берлінський клуб до наступного раунду.



Кельн — Баварія* 1:4

Голи: Ахе, 31 — Луїс Діас, 36, Кейн, 38, 64, Олісе, 72



Фортуна Дюссельдорф — Фрайбург* 1:3

Голи: Ель-Аззузі, 20 — Матанович, 1, Гріфо, 6, Шергант, 90+3



*Дармштадт — Шальке 4:0

Голи: Акіяма, 23, Магліца, 28, Горнбі, 48, Бялек, 60