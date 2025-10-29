Німеччина

Відбулися чергові кубкові матчі у Німеччині.

Сьогодні, 29 жовтня, продовжуються матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

У першому матчі леверкузенський Баєр у гостях після додаткового часу обіграв Падерборн із рахунком 4:2.

У складі леверкузенців голами відзначилися Алехандро Грімальдо, Джарелл Кванса, Ібрагім Маза та Алейш Гарсія. У господарів поля, які з 58 хвилини грали у меншості після вилучення Фелікса Гетце, забивали Стефано Маріно та Свен Міхель.

Падерборн — Баєр 2:4

Голи: Маріно, 90, Міхель, 96 — Грімальдо, 60, Кванса, 106, Маза, 120+2, Гарсія, 120+4.

У другій зустрічі Штутгарт у гостях здобув перемогу над Майнцем із рахунком 2:0. Авторами голів стали Люка Жаке та Атакан Каразор.

Майнц — Штутгарт 0:2

Голи: Жаке, 6, Каразор, 73.

У третьому поєдинку Магдебург на виїзді відсвяткував перемогу над Іллертіссеном із рахунком 3:0. Перемогу гостям забезпечили голи Максимільяна Бройніга, Маркуса Матісена та Ноа Пеша. При цьому Бройніг у першому таймі не реалізував пенальті.

Іллертіссен — Магдебург 0:3

Голи: Бройніг, 11, Матісен, 31, Пеш, 84.

Насамкінець Кайзерслутерн мінімально обіграв Гройтер Фюрт із рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Наатана Скютти на 12 хвилині.

Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн 0:1

Гол: Скютта, 12.