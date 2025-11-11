Німеччина

Тренер національної команди чекає повного відновлення голкіпера Барселони.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував стан відновлення воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена після травми. Наставник сподівається, що голкіпер незабаром зможе повернутися до статусу основного в національній команді.

"Ми всі раді, що Тер Штеген майже відновився. Сподіваємося, він незабаром стане основним воротарем", зазначив Нагельсманн.

Разом з тим тренер визнав, що у разі затримки з поверненням доведеться коригувати кадрові плани:

"І тут ми зможемо продовжити реалізацію нашого плану, як і очікувалося. В іншому випадку нам доведеться переглянути ситуацію з воротарями".

Нагадаємо, німецький вундеркінд отримав дебютний виклик до збірної.