Скандал охопив футболістів, тренерів та арбітрів, а правоохоронці вже здійснюють арешти.

У Туреччині триває масштабне розслідування нелегальних ставок на футбольні матчі. Приблизно 600 футболістів були викликані на допит у поліцію в рамках справи, що стосується участі в азартних схемах, повідомляє Turkiye Gazetesi.

За даними слідства, до ставок на заборонених онлайн-платформах могли бути причетні не лише гравці, але й тренери та менеджери. Ці сайти працювали з території Албанії, Болгарії та невизнаного Північного Кіпру.

Раніше президент Турецької футбольної федерації Ібрагім Хаджіосманоглу повідомив, що дисциплінарні органи вже усунули від роботи 149 арбітрів через підозри у ставках на футбольні матчі.

Прокуратура також видала ордери на арешт 21 особи, серед яких 17 суддів та президент одного з провідних клубів країни. Під час скоординованих операцій у Стамбулі та ще 11 провінціях правоохоронці затримали щонайменше 18 підозрюваних. Їхні імена поки не розголошуються.

Скандал із турецькими арбітрами та ставками на матчі: у чому суть і що буде далі