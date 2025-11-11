Німеччина

Захисник Дортмунда Ніко Шлоттербек, налаштований покинути клуб.

Ситуація навколо контракту Ніко Шлоттербека в дортмундській Боруссії загострюється.

Згідно з повідомленням Bild, 25-річний центральний захисник готовий відхилити пропозицію клубу про продовження співпраці. Ключовою причиною такого рішення є розбіжності з головним тренером Ніко Ковачем.

Джерела стверджують, що Шлоттербек глибоко розчарований прагматичним і непривабливим стилем футболу, який наставник прищеплює команді. Це створює напругу між гравцем, який хоче грати у більш домінуючий футбол, та баченням тренера.

Така ситуація не залишилася поза увагою європейських грандів. Окрім Ліверпуля, мюнхенська Баварія виявляє предметний інтерес до Шлоттербека.

Мюнхенський клуб, відомий своєю політикою підписання найкращих німецьких гравців, активно моніторить ситуацію. Баварія включила Шлоттербека в шорт-лист як потенційну заміну Упамекано. Якого хоче підписати Реал Мадрид вільним агентом.

Легенда Баварії Лотар Маттеус, заявив, що Шлоттербек повинен розглядатися, як більше, ніж просто альтернатива. Він вважає, що досвід Ніко в Бундеслізі є головною перевагою.

Дортмунд прагнутиме отримати ясність щодо майбутнього Шлоттербека до кінця сезону, оскільки його конракт завершується влітку 2027, що значно знизить ринкову вартість. Баварія може зробити пропозицію вже цією зимою, хоча їх інтерес може охолонути, якщо Упамекано погодиться на продовження контракту.