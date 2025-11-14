Німеччина

Наступного літа у 29-річного форварда спливає контракт із Лейпцигом.

Колишній нападник збірної Німеччини Тімо Вернер може змінити клуб уже під час найближчого зимового трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, ймовірність його переходу до МЛС зростає з кожним тижнем, якщо тільки не станеться щось непередбачуване.

За інформацією джерела, переговори з зацікавленими сторонами вже тривають. Вернер, контракт якого з РБ Лейпциг діє до літа 2026 року, може обрати саме американський напрямок для продовження кар’єри.

Нагадаємо, у минулому сезоні Тімо Вернер виступав на правах оренди за Тоттенгем, з яким виграв Лігу Європи, проте після повернення до Німеччини 29-річний нападник зіграв за Лейпциг лише одну хвилину в одному матчі.