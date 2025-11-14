Колишній нападник збірної Німеччини Тімо Вернер може змінити клуб уже під час найближчого зимового трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, ймовірність його переходу до МЛС зростає з кожним тижнем, якщо тільки не станеться щось непередбачуване.

За інформацією джерела, переговори з зацікавленими сторонами вже тривають. Вернер, контракт якого з РБ Лейпциг діє до літа 2026 року, може обрати саме американський напрямок для продовження кар’єри.

Нагадаємо, у минулому сезоні Тімо Вернер виступав на правах оренди за Тоттенгем, з яким виграв Лігу Європи, проте після повернення до Німеччини 29-річний нападник зіграв за Лейпциг лише одну хвилину в одному матчі.