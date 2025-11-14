Наступного літа у 29-річного форварда спливає контракт із Лейпцигом.
Тімо Вернер, Getty Images
14 листопада 2025, 19:23
Колишній нападник збірної Німеччини Тімо Вернер може змінити клуб уже під час найближчого зимового трансферного вікна.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, ймовірність його переходу до МЛС зростає з кожним тижнем, якщо тільки не станеться щось непередбачуване.
За інформацією джерела, переговори з зацікавленими сторонами вже тривають. Вернер, контракт якого з РБ Лейпциг діє до літа 2026 року, може обрати саме американський напрямок для продовження кар’єри.
Нагадаємо, у минулому сезоні Тімо Вернер виступав на правах оренди за Тоттенгем, з яким виграв Лігу Європи, проте після повернення до Німеччини 29-річний нападник зіграв за Лейпциг лише одну хвилину в одному матчі.