Німеччина

Український нападник отримав шанс вирватися з резерву Трабзонспора.

Клуб Бундесліги Гамбург може підсилитися українським нападником Данилом Сіканом уже в найближче зимове трансферне вікно.

За інформацією медіа, німці зробили пропозицію щодо трансферу 24-річного центрфорварда, який виступає за Трабзонспор. Сам Сікан налаштований залишити Туреччину у січні — цього сезону він практично не грає, провівши лише 112 хвилин.

Український нападник перейшов до Трабзонспора минулої зими з донецького Шахтаря за 6 мільйонів євро, однак закріпитися в основі так і не зміг.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Андерлехт та Шахтар зацікавлені гравцем.