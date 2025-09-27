Український нападник забив у матчі чемпіонату Туреччини, що завершився з рахунком 4:3.
Danylo Sikan, getty images
27 вересня 2025, 23:15
Трабзонспор у шостому турі чемпіонату Туреччини здобув яскраву перемогу над Карагюмрюком у результативному поєдинку, який завершився з рахунком 4:3.
Український форвард Данило Сікан відзначився на 88-й хвилині, вийшовши на заміну та забивши важливий гол, що наблизив його команду до перемоги.
У стартовому складі Трабзонспору вийшли ще двоє українців – Арсен Батагов та Олександр Зубков, якого замінили на 80-й хвилині.
Карагюмрюк – Трабзонспор 3:4
Голи: Чукур, 28, Фофана, 90+1, 90+2 – Феліпе Аугусто, 19, Онуачу, 35, 45+8, Сікан, 88