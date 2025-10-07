Україна

Турецький клуб розглядає варіант розставання з українським нападником, якщо він не проявить себе до зими.

Український нападник Данило Сікан поки що не зміг закріпитися в основі Трабзонспора після переходу до Туреччини менш як рік тому.

Як повідомляє Fotospor, головний тренер бордово-синіх Фатіх Текке регулярно проводить індивідуальні бесіди з 24-річним форвардом, намагаючись покращити його розуміння гри та таймінг прийняття рішень на полі.

Наставник планує випробувати Сікана на нових позиціях — лівого вінгера або атакувального півзахисника — до січня 2026 року. Якщо гравець не зможе проявити себе, клуб розгляне можливість припинення співпраці.

За даними джерела, донецький Шахтар, яким нині керує Арда Туран, зацікавлений у поверненні свого вихованця. Повернення Сікана може стати варіантом як для самого гравця, так і для українського клубу, який шукає підсилення лінії атаки.

Раніше повідомлялось, що Коджаеліспор зацікавлений в оренді Сікана.