Туреччина

Український нападник відновився і може вийти на поле у матчі 6-го туру чемпіонату Туреччини.

Форвард Трабзонспора Данило Сікан відновився після пошкодження і вже приступив до тренувань у загальній групі. Про це повідомляє Günebakış Haber.

Медичний штаб клубу підтвердив, що українець повністю залікував травму та вже працює під керівництвом головного тренера Фатіха Текке.

Очікується, що в найближчому матчі чемпіонату Туреччини проти Газіантепа Сікан потрапить до заявки і отримає ігровий час. Зустріч відбудеться 20 вересня о 20:00 за київським часом.

У поточному сезоні Сікан провів лише 61 хвилину на полі у 4 матчах.