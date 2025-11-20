Німеччина

23-річний Карім Адеємі схиляється до трансферу наступного літа.

Міланський Інтер зацікавлений у підписанні форварда дортмундської Боруссії Каріма Адеємі.

23-річний німецький вінгер, чий контракт діє до 2027 року, схиляється до відходу з Бундесліги вже наступного літа, що зробило його одним із найбільш інтригуючих об'єктів на трансферному ринку.

Як повідомляє SportBild, табір Адеємі, інтереси якого представляє супер-агент Жорже Мендеш, уже провів попередні переговори з Інтером.

Інтерес до Адеємі зростає на тлі його поточних проблем у Дортмунді. Форвард не відзначався результативними діями з кінця вересня та мав кілька публічних напружених моментів із головним тренером Ніко Ковачем.

Зокрема, під час матчу з Кельном він кинув пляшку з водою в бік лави запасних після заміни. Ці інциденти вказують на зростання тиску та невпевненість щодо його довгострокових перспектив у клубі.

Крім спортивних питань, цього року Адеємі також мав справу з позафутбольним інцидентом, за що був оштрафований на 450 тисяч євро. Проте, очікується, що його прозорість і каяття допомогли стабілізувати його імідж, цей інцидент не стане перешкодою для потенційних угод.