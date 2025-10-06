Іспанія

Каталонці мають намір запросити до свого складу німця.

Каталонська Барселона хоче придбати вінгера дортмундської Боруссії Каріма Адеємі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" може спробувати підписати 23-річного гравця наступного літа, якщо він не досягне домовленості з "джмелями" щодо продовження трудової угоди.

Чинний контракт футболіста з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Карім Адеємі відіграв за Боруссію Д вісім матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.

