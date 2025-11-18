Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник збірної Німеччини Карім Адеємі опинився в центрі скандалу, але уникнув тюремного ув'язнення.

23-річний вінгер дортмундської Боруссії був оштрафований на приголомшливу суму в 450 000 євро за незаконне зберігання зброї. Інцидент викликав шок у Німецького футбольного союза (DFB) та серед керівництва клубу, оскільки подробиці спливли лише за кілька годин до важливого матчу збірної.

Згідно з інформацією Bild, прокуратура підтвердила, що Адеємі незаконно володів кастетом та електрошокером — предметами, які заборонені німецьким законодавством. Суд міста Веттер виніс постанову про штраф у розмірі 90 денних ставок по 5 000 євро кожна (загалом 450 000 євро), яка набула законної сили 30 жовтня.

Адвокат футболіста пояснив наявність зброї доволі незвично: за його словами, Адеємі замовив "загадкову коробку" (mystery box) через TikTok, заборонені предмети опинилися там випадково.

Сам гравець нібито не знав про вміст посилки заздалегідь. Згідно із законом, таке правопорушення могло загрожувати позбавленням волі на строк до трьох років, а у випадку з кастетом — навіть до 10 років, проте суд обмежився грошовим стягненням. Завдяки цьому Адеємі не отримав офіційної судимості у кримінальному реєстрі.

Керівництво DFB та Боруссії було захоплене зненацька. Спортивний директор збірної Руді Феллер зізнався, що дізнався про інцидент лише після дзвінка від Ларса Рікена з Дортмунда.

"Так, звісно, ми не знали. Наступного дня після гри з Люксембургом мені зателефонував Ларс Рікен. Він теж не знав усіх деталей. Потім ми з Юліаном Нагельсманном поговорили з Карімом. Він намагався пояснити ситуацію, більш-менш", — розповів Феллер.

Головний тренер Юліан Нагельсманн також висловив невдоволення тим, що цей інцидент відволікав команду перед важливою грою:

"Ця тема забирала час, якого у мене не було перед таким важливим матчем" — заявив наставник.

Незважаючи на те, що Адеємі був у заявці на матч проти Словаччини який Німеччина виграла (6:0), на поле він не вийшов, хоча тренер використав усі п'ять замін.

Боруссія Дортмунд заявила, що ставиться до таких звинувачень серйозно та проведе внутрішні розмови з гравцем, однак деталі залишаться конфіденційними.