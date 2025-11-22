Німеччина

"Джмелі" хочуть продовжити угоду з німецьким вінгером, але перемовини зайшли у глухий кут.

Борусія Дортмунд продовжує наполягати на продовженні контракту з нападником Карімом Адеємі, однак процес став значно складнішим. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, переговори між сторонами поки що не наблизилися до домовленості.

Представник гравця Жорже Мендеш уже контактує й з іншими клубами, що може ускладнити становище дортмундців.

Адеємі виступає за Борусію Дортмунд із 2022 року. У цьому сезоні він забив 3 голи та віддав 3 асисти у 14 матчах, а його поточний контракт розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що у послугах 23-річного німця зацікавлений міланський Інтер.