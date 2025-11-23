Німеччина

Німецький нападник зробив вибір щодо майбутнього, попри інтерес грандів Іспанії та Італії.

Форвард Боруссії Дортмунд Карім Адеємі розглядає можливість зміни клубу в 2026 році, і його пріоритетом є переїзд до англійської Премʼєр-ліги. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

23-річний нападник продовжує привертати увагу топкоманд Європи. Інтерес до нього приписується Манчестер Юнайтед, Барселоні та Інтеру.

Втім, зазначається, що перехід до Серії А практично виключений. Італійські клуби, включно з міланським Інтером, не мають фінансових можливостей для проведення настільки дорогої угоди. Жодних реальних переговорів із нерадзуррі наразі також не ведеться.

Адеємі активно вивчає варіанти на ринку й уже змінив агента — крок, який часто передує великим трансферам. Попри широкий інтерес, його рішення зрозуміле: німецький форвард хоче спробувати себе в англійській Премʼєр-лізі.

Нагадаємо, Адеємі мав справу з позафутбольним інцидентом, за що був оштрафований на 450 тисяч євро.