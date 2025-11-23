Англія

Головний тренер Ліверпуля запевняє, вирішення проблеми не за горами.

Арне Слот заявив, що вирішення проблеми не за горами після того, як його команда сенсаційно програла вдома Ноттінгем Форест із рахунком 0:3 у матчі англійської Прем'єр-ліги.

Незважаючи на те, що Червоні володіли м’ячем протягом 75% ігрового часу та завдали 24 удари по воротах, гості реалізували свої шанси, завдавши Ліверпулю принизливої поразки на Енфілді у захисті титулу.

Тренер,відмовився критикувати своїх гравців за їхні зусилля, але визнав, що Ліверпуль заплатив високу ціну за нездатність втілити свою перевагу в голи.

"Результат нестерпний, але, чесно кажучи, я не можу дорікнути гравцям за їхню старанність", — сказав Слот після матчу.

"Вони продовжували старатися, намагалися забити, але просто не могли цього зробити". У нас було достатньо моментів, але ми не змогли скористатися ними. Це розчаровує, але я вірю, що вирішення проблеми не за горами", — додав він, наголошуючи на необхідності покращити реалізацію моментів.

Поразка стала найбільшою для мерсисайдців цього сезону, вона поставила під сумнів їхні шанси на титул, оскільки команда Слота відстає від лідера ліги Арсенала, вже на 8 пунктів.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.