Франція

Упамекано може перейти до парижан наступного літа.

ПСЖ націлився на центрального захисника Баварії Дайо Упамекано. Парижани хочуть підписати 27-річного француза безкоштовно влітку 2026 року, коли спливе його контракт із мюнхенцями.

Цей інтерес підтверджують джерела, близькі до клубу. ПСЖ бачить у Упамекано ідеальне підсилення оборони, особливо з урахуванням його досвіду в Бундеслізі та збірній Франції.

Реал Мадрид також стежить за ситуацією, але Баварія веде переговори про подовження угоди.

У поточному сезоні француз провів 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

