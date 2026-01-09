Німеччина

Захисник готується підписати довгострокову угоду на вигідних фінансових умовах.

Захисник Баварії Дайо Упамекано найближчим часом підпише новий контракт, про що інформує L’Equipe. Нова угода з 27-річним французом діятиме до 2030 або 2031 року. Зарплата гравця зросте до 20 мільйонів євро на рік, а за сам факт підписання паперів він отримає бонус у розмірі 20 мільйонів євро.

У контракті також з'явиться клаусула: з 2027 року сума викупу футболіста становитиме 65 мільйонів євро. Оскільки поточний договір гравця розрахований лише до червня 2026 року, мюнхенці доклали максимум зусиль, щоб закрити питання з майбутнім свого лідера оборони вже зараз.

У поточному сезоні Упамекано залишається гравцем основної обойми, провівши 21 матч у всіх турнірах та забивши один гол. Його стабільна гра переконала босів клубу в необхідності продовження співпраці на таких солідних умовах.

Раніше повідомлялося, що Баварія націлилася на підписання молодшого брата Леннарта Карла.