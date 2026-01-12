Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 11 січня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі 16 туру німецької Бундесліги на своєму полі розгромила Вольфсбург (8:1).

Вже на п'ятій хвилині Кіліан Фішер відкрив рахунок у матчі, зрізавши м'яч у свої ворота. Через вісім хвилин Дженан Пейчінович відновив рівність у рахунку, але на 30 хвилині Луїс Діас вивів господарів поля вперед.

На початку другого тайму Баварія забила ще два м'ячі — спочатку перевагу зміцнив Майкл Олісе, а через три хвилини Моріц Єнц зрізав м'яч у свої ворота.

На 68 хвилині знищення гостей продовжилося, коли відзначився Рафаель Геррейро, а на наступній хвилині — Гаррі Кейн. Ще за сім хвилин Олісе оформив дубль. Остаточну крапку у матчі поставив Леон Горецка на 88 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Вольфсбург у рамках 16-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баварія — Вольфсбург 8:1

Голи: Фішер, 5 (аг), Діас, 30, Олісе, 50, 76, Єнц, 53 (аг), Геррейро, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 — Печінович, 13.

Баварія: Ноєр — Станішич, Та, Упамекано (Іто, 77), Лаймер — Павлович (Горецка, 58), Бішоф — Діас, Карл (Геррейро, 57), Олісе (Чавес, 83) — Кейн (Майк, 77).

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Кулієракіс, Єнц, Кюмбеді — Арнольд, Сванберг (Герхардт, 64) — Віммер (Дагім, 64), Маєр (Паредес, 77), Еріксен (Гензель, 86) — Пейчінович (Вавро, 86).

Попередження: Сванберг.