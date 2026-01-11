Німеччина

Гравець увірвався до стартового складу в цьому сезоні.

У німецькому футболі підростає майбутня зірка опорної зони. Принаймні так стверджують аналітики після перегляду гри півзахисника берлінської Герти Кеннета Айхгорна.

Юнаку минулого літа виповнилось 16 років, але вже від початку сезону він є частиною основного складу "Старої Дами" в матчах Другої Бундесліги.

На тлі стрімкого прогресу гравця не викликає подиву той факт, що ним почали цікавитись найкращі клуби країни.

Зокрема, мюнхенська Баварія бачить перспективи в цьому футболісті, а також бачить суму в 12 млн євро в його контракті в якості відступних та вважає її мізерною за гравця з такими даними.

Transfermarkt уже оцінює його в 20 млн євро.

У Німеччині інтерес "Рекордмайстера" до гравця оцінюють як дуже серйозний і очікують незабаром початку перемовин щодо трансферу.

Айхгорн у цьому сезоні провів 14 матчів та забив один гол.