Німеччина

Мюнхенці перемогли 8:1 у 16-му турі Бундесліги, тренер відзначив командний характер та внесок молодих гравців.

Головний тренер мюнхенської Баварії проаналізував впевнену перемогу своєї команди над Вольфсбургом у 16-му турі Бундесліги з рахунком 8:1.

"Це ненормально і не само собою зрозуміло. Перший тайм був дійсно нелегким. Я говорив, що Вольфсбург добре грає в атаці і не потребує великої кількості моментів. Саме це ми і побачили до перерви.

Я завжди відчував, що ми близькі до успіху і що у нас буде більше моментів, коли вони трохи втомляться. І саме це і сталося в другому таймі. І ми їх використали. Це ті моменти, коли ми ведемо 5:1, 6:1 або 7:1, але продовжуємо грати, продовжуємо тиснути і намагаємося забити ще більше голів. Мені це дуже подобається.

А ще є молоді гравці, які виходять на поле і показують, на що вони здатні, але при цьому ми не втрачаємо характер Баварії", — сказав тренер.

