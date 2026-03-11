Ліга чемпіонів

Усі троє гравців зазнали пошкоджень наприкінці першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

Мюнхенська Баварія оприлюднила офіційні діагнози щодо травм Альфонсо Девіса, Джамала Мусіали та голкіпера Йонаса Урбіга. Усі троє гравців зазнали пошкоджень наприкінці першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти, який завершився впевненою перемогою німців з рахунком 6:1.

Найбільше занепокоєння викликав стан канадського захисника Альфонсо Девіса, який зі сльозами на очах залишив поле лише через 20 хвилин після виходу на заміну. У нього діагностували розтягнення підколінного сухожилля.

У середині лютого він уже мав розрив м'язового волокна в цьому ж місці, щойно відновившись після розриву хрестоподібних зв'язок. Через цей новий рецидив гравець пропустить кілька тижнів, однак, на щастя, його участь у домашньому Чемпіонаті світу-2026 не повинна бути під загрозою.

Що стосується Джамала Мусіали, клуб повідомив, що атакуючий півзахисник відчуває біль у лівому гомілковостопному суглобі, який він травмував ще влітку. Мусіала досі перебуває у фазі відновлення після перелому малогомілкової кістки, проте очікується, що він незабаром зможе повернутися до командних тренувань.

Голкіпер Йонас Урбіг отримав струс мозку в останньому епізоді гри, коли Аталанта забивала свій єдиний гол. 22-річний воротар жорстко зіткнувся з Ніколою Крстовічем, після чого Маріо Пашаліч добив м'яч у сітку. Спортивний директор Баварії Макс Еберль згодом пояснив, що Урбіг був трохи приголомшений і має сильний головний біль.

Усі троє гравців не зможуть допомогти своїй команді в найближчому матчі Бундесліги проти леверкузенського Баєра, який відбудеться цієї суботи. Враховуючи, що основний голкіпер Мануель Ноєр також вибув через розрив м'язового волокна, місце у воротах рекордмайстра, найімовірніше, займе досвідчений Свен Ульрайх.

Резервним воротарем може стати 16-річний Леонард Прескотт, який уперше потрапив до заявки команди саме в матчі проти Аталанти.