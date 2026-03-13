Нападник відкидає сумніви щодо свого віку і впевнений у високому рівні гри.

Нападник Барселони Роберт Левандовський поділився причинами свого переходу з мюнхенської Баварії та прокоментував критику щодо віку.

"Рішення приєднатися до Барселони було одним із найважчих у моїй кар’єрі. Я грав у Баварії, де виграв усе, що можна, але відчував, що настав час зробити цей крок. Ще до переходу, коли ми грали проти Барси, я бачив, що команді чогось бракує. Клуб переживав не найкращі часи і вже не був таким, як раніше.

Я знаю, що люди багато говорять про мій вік, але, чесно кажучи, мені байдуже. Якщо подивитися на мої показники та статистику, я все ще граю на високому рівні", – додав футболіст.

У поточному сезоні Левандовський провів 34 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше Левандовські перервав мовчання щодо свого контракту з Барселоною та чуток про МЛС.