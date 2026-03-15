Наставник мюнхенців поділився своїми думками після гри з Баєром.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував нічийний результат у матчі Бундесліги проти леверкузенського Баєра (1:1).

"Я неймовірно пишаюся ментальністю команди. Сталося багато різних моментів, були епізоди, щодо яких можна мати різні думки, і вони вплинули на гру.

Ми отримали червону картку – Ніколаса Джексона – фактично на рівному місці. Тут немає про що дискутувати. Але щодо червоної для Луїса Діаса є питання. Я цього не розумію. Я пишаюся командою, але незадоволений деякими рішеннями.

Щодо гола Джонатана Та – що він мав зробити? М’яч відскочив від його руки в ногу, ніякого руху рукою не було. Якщо ви грали у футбол, то розумієте, про що я. Щодо гола Гаррі Кейна – я теж цього не розумію. Для мене це був чистий гол. Я не знаю, що він мав зробити ", — наводить слова Компані Bayern & Germany.

