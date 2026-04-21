Іспанія

Мадридський клуб прагне достроково закріпити одного зі своїх лідерів.

Керівництво Реала планує запропонувати нову угоду вінгеру Вінісіусу Жуніору, незважаючи на чинний контракт футболіста до літа 2027 року.

За інформацією іспанських медіа, у клубі хочуть завершити всі формальності ще до старту чемпіонату світу 2026 року. У Мадриді вважають бразильця ключовою фігурою команди на найближчі роки та прагнуть гарантувати його довгострокове перебування в клубі.

Сам Вінісіус неодноразово заявляв про бажання продовжувати кар’єру у складі Реала, що робить переговори більш передбачуваними та позитивними для обох сторін.

