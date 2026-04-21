Мадридський клуб прагне достроково закріпити одного зі своїх лідерів.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
21 квітня 2026, 07:42
Керівництво Реала планує запропонувати нову угоду вінгеру Вінісіусу Жуніору, незважаючи на чинний контракт футболіста до літа 2027 року.
За інформацією іспанських медіа, у клубі хочуть завершити всі формальності ще до старту чемпіонату світу 2026 року. У Мадриді вважають бразильця ключовою фігурою команди на найближчі роки та прагнуть гарантувати його довгострокове перебування в клубі.
Сам Вінісіус неодноразово заявляв про бажання продовжувати кар’єру у складі Реала, що робить переговори більш передбачуваними та позитивними для обох сторін.
