Италия

К Паулу Фонсеке прибудет соотечественник.

Официальный сайт Ромы сообщает, что новым генеральным директором будет португалец Тьяго Пинту.

К исполнению обязанностей Пинту приступит с 1 января 2021 года и будет курировать все спортивные процессы клуба.

"Рад присоединиться к Роме в этот захватывающий период развития клуба. Покинуть Бенфику было очень трудным решением, учитывая наши достижения за последние 8 лет, но я не могу отказаться от нового шанса", — сказал Пинту.

Пинту с 2012 года работал в Бенфике.

Отметим, что это первое назначение в эпоху нового президента Ромы Дэна Фридкина.