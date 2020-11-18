К Паулу Фонсеке прибудет соотечественник.
Тьяго Пинту, фк рома
18 ноября 2020, 18:53
Официальный сайт Ромы сообщает, что новым генеральным директором будет португалец Тьяго Пинту.
К исполнению обязанностей Пинту приступит с 1 января 2021 года и будет курировать все спортивные процессы клуба.
"Рад присоединиться к Роме в этот захватывающий период развития клуба. Покинуть Бенфику было очень трудным решением, учитывая наши достижения за последние 8 лет, но я не могу отказаться от нового шанса", — сказал Пинту.
Пинту с 2012 года работал в Бенфике.
Отметим, что это первое назначение в эпоху нового президента Ромы Дэна Фридкина.