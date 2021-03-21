Стали известны стартовые составы команд для поединка 28-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют римская Рома и неаполитанский Наполи.
Эдин Джеко, Getty Images
21 марта 2021, 21:22
Центральным поединком 280-го тура итальянской Серии А станет противостояние на Стадио Олимпико между римской Ромой и неаполитанским Наполи.
Паулу Фонсека, после ответного поединка против донецкого Шахтера в Лиге Европы УЕФА (2:1), совершил несколько изменений в стартовом составе своей команды. В тройке защитников сыграет Манчини, Пеллегрини вернется в полузащиту, Эль Шаарави выйдет с первых минут на позиции под нападающего, а форвардом в этот вечер выступит Джеко.
Дженнаро Гаттузо, после игры против Милана (1:0), предоставил место в стартовом составе для Мариу Руи, из-за чего Хисай перешел на правый фланг обороны, на чем и ограничил ротацию со своей стороны.
Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Пеллегрини, Диавара, Спинаццола — Педро, Эль Шаарави — Джеко.
Запасные: Миранте, Фузато, Вильяр, Сантон, Рейнольдс, Фасио, Пасторе, К. Перес, Майораль, Кумбулла, Калафьори.
Запасные: Мерет, Зедадка, Бакайоко, Эльмас, Осимхен, Лосано, Контини-Барановский, Костанцо, Манолас, Чоффи.
Наполи: Оспина — Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме — Политано, Зьелински Инсинье — Мертенс.
Матч Рома — Наполи начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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