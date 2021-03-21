Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 28-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют римская Рома и неаполитанский Наполи.

Центральным поединком 280-го тура итальянской Серии А станет противостояние на Стадио Олимпико между римской Ромой и неаполитанским Наполи.

Паулу Фонсека, после ответного поединка против донецкого Шахтера в Лиге Европы УЕФА (2:1), совершил несколько изменений в стартовом составе своей команды. В тройке защитников сыграет Манчини, Пеллегрини вернется в полузащиту, Эль Шаарави выйдет с первых минут на позиции под нападающего, а форвардом в этот вечер выступит Джеко.

Дженнаро Гаттузо, после игры против Милана (1:0), предоставил место в стартовом составе для Мариу Руи, из-за чего Хисай перешел на правый фланг обороны, на чем и ограничил ротацию со своей стороны.

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Пеллегрини, Диавара, Спинаццола — Педро, Эль Шаарави — Джеко.

Запасные: Миранте, Фузато, Вильяр, Сантон, Рейнольдс, Фасио, Пасторе, К. Перес, Майораль, Кумбулла, Калафьори.



Наполи: Оспина — Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме — Политано, Зьелински Инсинье — Мертенс.