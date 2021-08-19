Италия

Дизайн экипировки разработал модельер Джорджо Армани.

Наполи на своем официальном сайте представил три новых комплекта форм на сезон-2021/22.

Автором дизайна новых экипировок стал известный модельер Джорджо Армани. Техническим спонсором команды выступает спортивный бренд — Emporio Armani (EA7).

Футболка домашнего комплекта выполнена в синем цвете, выездного — красном, а третья форма — белая.

Для Наполи новый сезон начнется 22 августа, матчем первого тура Серии А против Венеции.

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