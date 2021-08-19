Дизайн экипировки разработал модельер Джорджо Армани.
ФК Наполи
19 августа 2021, 20:39
Наполи на своем официальном сайте представил три новых комплекта форм на сезон-2021/22.
Автором дизайна новых экипировок стал известный модельер Джорджо Армани. Техническим спонсором команды выступает спортивный бренд — Emporio Armani (EA7).
Футболка домашнего комплекта выполнена в синем цвете, выездного — красном, а третья форма — белая.
Для Наполи новый сезон начнется 22 августа, матчем первого тура Серии А против Венеции.
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