Италия 24 августа 2021, 08:15 Видео всех голов первого тура Серии А-2021/22 Представляем вашему вниманию видео всех забитых мячей минувшего тура чемпионата Италии. Хакан Чалханоглу, Getty Images 24 августа 2021, 08:15 Итальянская Серия А вслед за другими топ-европейскими чемпионатами дала старт своему новому сезону. Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура первенства Италии. Видео всех голов второго тура Серии А: ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 1 ТУР 21 АВГУСТА 2021 19:30 Верона 2:3 Сассуоло 19:30 Интер 4:0 Дженоа 21:45 Эмполи 1:3 Лацио 21:45 Торино 1:2 Аталанта 22 АВГУСТА 2021 19:30 Болонья 3:2 Салернитана 19:30 Удинезе 2:2 Ювентус 21:45 Наполи 2:0 Венеция 21:45 Рома 3:1 Фиорентина 23 АВГУСТА 2021 19:30 Кальяри 2:2 Специя 21:45 Сампдория 0:1 Милан ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2021 — 2022 # 24 АВГУСТА 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Интер 1 1 0 0 4 0 4 3 2 Лацио 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Рома 1 1 0 0 3 1 2 3 4 Наполи 1 1 0 0 2 0 2 3 5 Болонья 1 1 0 0 3 2 1 3 6 Сассуоло 1 1 0 0 3 2 1 3 7 Аталанта 1 1 0 0 2 1 1 3 8 Милан 1 1 0 0 1 0 1 3 9 Кальяри 1 0 1 0 2 2 0 1 10 Специя 1 0 1 0 2 2 0 1 11 Удинезе 1 0 1 0 2 2 0 1 12 Ювентус 1 0 1 0 2 2 0 1 13 Верона 1 0 0 1 2 3 -1 0 14 Салернитана 1 0 0 1 2 3 -1 0 15 Торино 1 0 0 1 1 2 -1 0 16 Сампдория 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Фиорентина 1 0 0 1 1 3 -2 0 18 Эмполи 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Венеция 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Дженоа 1 0 0 1 0 4 -4 0 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте