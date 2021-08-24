Итальянская Серия А вслед за другими топ-европейскими чемпионатами дала старт своему новому сезону.

Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура первенства Италии.

Видео всех голов второго тура Серии А:

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 1 ТУР

21 АВГУСТА 2021

19:30 Верона Верона 2:3 Сассуоло Сассуоло  
19:30 Интер Интер 4:0 Дженоа Дженоа  
21:45 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Лацио  
21:45 Торино Торино 1:2 Аталанта Аталанта  

22 АВГУСТА 2021

19:30 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Салернитана  
19:30 Удинезе Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус  
21:45 Наполи Наполи 2:0 Венеция Венеция  
21:45 Рома Рома 3:1 Фиорентина Фиорентина  

23 АВГУСТА 2021

19:30 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Специя  
21:45 Сампдория Сампдория 0:1 Милан Милан  

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2021 — 2022

#   24 АВГУСТА 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Интер 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Лацио 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Рома 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Наполи 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Болонья 1 1 0 0 3 2 1 3
6 Сассуоло 1 1 0 0 3 2 1 3
7 Аталанта 1 1 0 0 2 1 1 3
8 Милан 1 1 0 0 1 0 1 3
9 Кальяри 1 0 1 0 2 2 0 1
10 Специя 1 0 1 0 2 2 0 1
11 Удинезе 1 0 1 0 2 2 0 1
12 Ювентус 1 0 1 0 2 2 0 1
13 Верона 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 Салернитана 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 Торино 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Сампдория 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Фиорентина 1 0 0 1 1 3 -2 0
18 Эмполи 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 Венеция 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Дженоа 1 0 0 1 0 4 -4 0