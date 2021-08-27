Италия

Боссы "старой синьоры" надеются завершить сделку по продаже португальского форварда как можно скорее.

Будущее звездного нападающего Криштиану Роналду в Ювентусе продолжает находиться в подвешенном состоянии после того, как в прессе перед стартом Серии А появилась информация, что португалец рассматривает вариант со сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, 36-летний форвард сборной Португалии принял окончательное решение покинуть Ювентус и попросил руководство клуба не препятствовать его продаже.

Теперь в Турине ожидают официального предложения от Манчестер Сити, которое должно поступить в ближайшие несколько часов. Цель боссов итальянского клуба — как можно быстрее достичь соглашения по трансферу Роналду.

В данный момент футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы португальского форварда, ведет переговоры с боссами "горожан" по условиям личного контракта своего клиента.

Ранее появлялась информация, что Ювентус хочет выручить с продажи Криштиану Роналду, соглашение с которым истекает летом 2022 года, примерно 28-30 миллионов евро.

Кроме того, из-за вероятного подписания лидера туринцев "горожане" готовы расстаться с Рахимом Стерлингом, при этом на продажу Габриэля Жезуса наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола установил личный запрет.