Италия

Алессио Романьоли может перебраться в стан туринского Ювентуса летом 2022 года.

Руководство туринского Ювентуса заинтересовано в приглашении капитана Милана Алессио Романьоли.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на слова агента игрока Мино Райолы, итальянец может пополнить ряды туринцев летом 2022 года.

По данным источника, боссы Ювентуса рассматривают Романьоли в качестве замены Маттейсу де Лигту, который близок к уходу из клуба.

Ювентус неудачно стартовал в Серии А под руководством Массимилиано Аллегри, набрав одно очко в трех играх.