Нападник збірної США та англійського Дербі Каунті Патрік Аг'єманг більше не зіграє цього сезону і гарантовано пропустить літній чемпіонат світу 2026 року. Причиною стала важка травма ахіллового сухожилля, яку він отримав у понеділок під час поєдинку Чемпіоншипу проти Сток Сіті.

Інцидент стався ще у першому таймі: Аг'єманг опинився на газоні без жодного контакту з суперниками. Футболіст був помітно шокований тим, що сталося, і поле йому довелося покидати на ношах, поки товариші по команді намагалися його втішити. Подальше медичне обстеження підтвердило найгірші побоювання лікарів.

Керівництво Дербі Каунті випустило офіційний пресреліз щодо стану свого гравця:

"Клуб може підтвердити, що Патрік Аг'єманг отримав серйозну травму ахіллового сухожилля під час першого тайму матчу... Ми забезпечимо йому найвищий рівень медичної допомоги та реабілітації. Усі в "Дербі Каунті" повністю підтримують Патріка у цей важкий час. Внаслідок цієї травми він, на жаль, пропустить цьогорічний чемпіонат світу з футболу. Наразі було б неправильно встановлювати точні терміни його відновлення" — йдеться у заяві.

Для самого гравця ця новина стала справжньою трагедією, адже травма сталася саме тоді, коли він впевнено набирав форму та боровся за місце у заявці національної команди. У березні Аг'єманг отримав виклик до табору збірної та взяв участь у двох товариських матчах.

Форвард навіть відзначився забитим м'ячем у ворота збірної Бельгії (поразка 2:5) після виходу на заміну, а також показав яскраву гру в поєдинку проти Португалії (поразка 0:2). Він був реальним кандидатом на потрапляння до групи нападників команди Маурісіо Почеттіно, складаючи конкуренцію таким гравцям, як Фоларін Балогун, Рікардо Пепі, Хаджі Райт, Джош Сарджент та Браян Вайт.

Тепер збірній США залишається сподіватися на відсутність нових травм до травня, коли Почеттіно має оголосити остаточний склад команди. Перед стартом Мундіалю американці зіграють контрольні матчі проти Сенегалу та Німеччини, а на груповому етапі турніру їхніми суперниками стануть збірні Парагваю, Австралії та Туреччини.