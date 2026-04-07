Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2025/26 Шахтар зустрінеться з АЗ.

Перший поєдинок відбудеться в четвер, 9 квітня, на Міському стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.64, тоді як потенційний успіх АЗ оцінюється показником 2.69. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.56.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5", представлений показником 2.03.

Коефіцієнтом 4.32 оцінена ймовірність результативної нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Шахтар заб'є в 2-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.72.

