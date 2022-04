Нападника Роми Теммі Абрахам визнано найкращім футболістом чемпіоната Італії в березні.

Футболіст провів три матчі в рамках Серії А за римський клуб, відзначившись трьома забитими м'ячами.

🐺9️⃣🏅



Tammy Abraham was today presented with his award after being named the AIC Serie A Player of the Month for March!#ASRoma | @tammyabraham pic.twitter.com/iXTooZXSzs